‘Asimile etmek istiyorlar’

Almanya doğumlu Demirbilek Yiğit (43), 2013'te yerleştiği İtalya'da, Ilaria Alasondra Sassone (31) ile tanıştı. Çiftin, Maximus Yiğit (5) ismini verdikleri çocukları doğdu. Oğluna 19 aylık olana kadar tek başına bakan Yiğit, geçen şubatta Leonardo'yu alıp İzmir'e geldi. İtalyan anne, Uluslararası Lahey Sözleşmesi'ne göre çocuğu almak için iade davası açıp velayete hak kazandı. Oğlunun Urla'da mutlu olduğunu ifade eden Demirbilek Yiğit, "İstinafa başvurduk. 3 yaşına kadar velayeti bendeydi. Denetimlerde baktılar ki çocukla Türkçe konuşuyorum. 'İtalyanca konuşun, yoksa velayeti çeviririz' dediler. Bizi asimile etmeye çalışıyorlar. Çocukla Türkçe konuşup ona Türk kültürünü aktarmaya çalıştığım için velayeti anneye verdiler. Yetkililerden yardım istiyoruz" dedi. 9 Şubat'ta Türkiye'de görülecek velayet davasını beklediklerini dile getiren baba Yiğit, 14 Aralık 2020'de Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türk bakanlara hitaben bir mektup kaleme aldığını ifade etti.