Aydın’da 6 günde 117 şüpheliye uyuşturucudan işlem yapıldı

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri güvenliğin sağlanması için uyuşturucu madde ile mücadele kapsamında mücadelesine devam ediyor.

28 Aralık 2020 – 03 Ocak 2021 tarihleri arasında 103 olay ortaya çıkartıldı. 117 şüpheli hakkında uyuşturucudan işlem yapıldı. 4 kişi tutuklanırken, 6 kişi adli kontrol tedbiri ile serbest bırakıldı. İşlem yapılan şüphelilerden 2 kişinin çocuk, 2 kişinin yabancı uyruklu olduğu bildirildi. 1 kişinin ise yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Olaylarla ilgili yapılan aramalarda 1005 gram Esrar, 233.35 gram metamfetamin, 6 gram bonzai olarak tabir edilen sentetik kannabinoid, 102 gram kubar esrar, 779 adet sentetik ecza hapı, 18.43 gram eroin, 10 adet ectasy, 15 gram kokain ele geçirildi.