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’da 6 günde 117 şüpheliye uyuşturucudan işlem yapıldı

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler tarafından 28 Aralık-3 Ocak tarihleri arasında 103 olay ortaya çıkartıldı. 6 günde uyuşturucudan 117 kişi hakkında işlem yapıldı. Toplam 1005 gram esrar, 233 gram metafetamin, 6 gram bonzai, 102 gram kubar esrar, 779 adet sentetik ecza hapı, 18 gram eroin, 10 adet extacy, 15 gram kokain ele geçirildi.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Giriş Tarihi: 4.1.2021 15:26 ABONE OL
Aydın’da 6 günde 117 şüpheliye uyuşturucudan işlem yapıldı

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri güvenliğin sağlanması için uyuşturucu madde ile mücadele kapsamında mücadelesine devam ediyor.

28 Aralık 2020 – 03 Ocak 2021 tarihleri arasında 103 olay ortaya çıkartıldı. 117 şüpheli hakkında uyuşturucudan işlem yapıldı. 4 kişi tutuklanırken, 6 kişi adli kontrol tedbiri ile serbest bırakıldı. İşlem yapılan şüphelilerden 2 kişinin çocuk, 2 kişinin yabancı uyruklu olduğu bildirildi. 1 kişinin ise yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Olaylarla ilgili yapılan aramalarda 1005 gram Esrar, 233.35 gram metamfetamin, 6 gram bonzai olarak tabir edilen sentetik kannabinoid, 102 gram kubar esrar, 779 adet sentetik ecza hapı, 18.43 gram eroin, 10 adet ectasy, 15 gram kokain ele geçirildi.

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Aydın’da 6 günde 117 şüpheliye uyuşturucudan işlem yapıldı
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