Bankacıdan 12 milyonluk vurgun

Adana'da, bir bankada çalışan Gökhan K., sahte evraklarla, banka müşterisi 5 farklı firma adına, toplam 12 milyon liralık kredi çekti. Firma yetkililerinin imzalarını da taklit eden zanlı, paraları da daha önce banka şubesinin yakınındaki bir otoparkta görevli Hacı Ahmet Ö.'ye ait farklı bankalardaki hesaplara aktardı. Bu iş için de Hacı Ahmet Ö.'ye komisyon ödedi. Ancak durumu öğrenen Hacı Ahmet Ö.'nün kardeşi Hakan Ö., Gökhan K.'yi, "Bana da para vereceksin. Yoksa polise söylerim" diye tehdit etti. Bunun üzerine Gökhan K., Hakan Ö.'ye de para verdi. İhbar üzerine harekete geçen Polis, 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Hacı Ahmet Ö.'nün evinde yapılan aramalarda para transferlerinin yapıldığını ortaya koyan 6 banka dekontu ve 30 bin lira bulunurken, 3 cep telefonu ve bir dizüstü bilgisayara incelenmek üzere el konuldu. Gökhan K. ve Hacı Ahmet Ö. tutuklandı. Hakan Ö. ise ev hapsi kararıyla serbest bırakıldı.