Belediye Başkanı Çakmak’tan esnaf ziyareti

Şanlıurfa Siverek Ak Partili Tarihi Kemaliye Çarşısı, Suat Karataş ile Rüştü Küçük Ömer caddesindeki esnafları tek tek ziyaret eden Çakmak, Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan tedbirlere uyulması konusunda Maske, Mesafe ve hijyen konularında esnafların dikkatli olması gerektiğini vurguladı.

Esnafların yoğun ilgisiyle karşılaşan Belediye Başkanı Çakmak esnaflara teşekkür ederek hayırlı işler dileklerinde bulundu.

Siverek Belediye Başkanı Ayşe Çakmak, esnaf ziyaretleriyle ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi. "Bugün esnaflarımızı ziyaret ederek salgınla ilgili tedbirli olmalarını hem de taleplerini dinledik, ilçemize yapılacak çalışmalarla ilgili esnaf ve halkımızı bilgilendirdik, Ziyaretlerimizde özellikle esnaflarımıza koronavirüs salgınından dolayı uyarılarda bulunduk sevdiklerimizi, değerlerimizi kaybetmemek adına herkesin özellikle gençlerin maske, sosyal mesafe ve Hijyen konusunda tedbirli olması gerekiyor." diye konuştu.

Başkan Çakmak, Demirci çarşısında demirci esnafının talebini geri çevirmeyerek örse çekiç salladı.

Esnaflar ilk defa bir Belediye Başkanının ilçede görev yapmasından dolayı memnun olduklarını belirtiler.