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’da 9 katlı binada yangın

Kavacık’ta 9 katlı binanın 4’üncü katında iki kişinin yaşadığı dairede çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Giriş Tarihi: 5.1.2021 05:31 ABONE OL
Beykoz’da 9 katlı binada yangın
Beykoz Kavacık'ta 9 katlı binanın 4'üncü katında iki kişinin yaşadığı dairede çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi.

Yangın, 04.30 sıralarında Beykoz Kavacık Mahallesi Orhan Veli Kanık Caddesi üzerinde bulunan 9 katlı binanın 4'üncü katında çıktı. İddiaya göre, baba ile oğlunun yaşadığı dairede duman olduğunu gören vatandaşların haber vermesiyle olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



1 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

İtfaiye ekipleri, merdiven yardımıyla 4'üncü katta bulunan dairedeki yangına müdahale etti. Yangın sırasında dumandan etkilenen 1 kişiye sağlık ekipleri ambulansta müdahalede bulundu. Yangın kısa sürede kontrol altına alındı. İtfaiye ekipleri dairede bir süre soğutma çalışması yaptı. Yanan dairenin kullanılmaz hale geldiği yanının sigara izmaritinden çıktığı iddia edildi.

Polis yangınla ilgili çalışma başlattı.

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Beykoz’da 9 katlı binada yangın
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