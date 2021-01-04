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Bir polis daha koronavirüse yenildi

’de Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görev yapan polis memuru koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. İzmir Emniyet Müdürlüğü resmi sosyal medya hesaplarından Yıldız için başsağlığı mesajı yayınlandı.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Giriş Tarihi: 4.1.2021 22:54 Son Güncelleme: 4.1.2021 23:03 ABONE OL
Bir polis daha koronavirüse yenildi

Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan polis memuru Alper Yıldız koronavirüse yenik düştü. Yıldız'ın vefatı emniyet teşkilatı ve ailesi olmak üzere herkesi yasa boğdu. İzmir Emniyet Müdürlüğü resmi sosyal medya hesaplarından Yıldız için taziye ve başsağlığı mesajı yayınlandı.

Mesajda, 'Müdürlüğümüz Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli polise memuru Alper Yıldız, rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede kurtarılamayarak vefat etmiştir. Vefat eden personelimize Allah'tan rahmet ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz" denildi.

Arkadaşları Yıldız için sosyal medyada yayınladıkları mesajlarda ise, "Amansız hastalığa yenik düşen polis memuru Alper Yıldız vefat etmiştir. Kendisi kimseyi incitmeyecek kadar iyi bir kalbe sahipti. Asla kimseye kötülüğü dokunmamıştır. Lütfen tanıdıkları haklarını helal etsin. Teşkilatımızın başı sağolsun" diye yazdı.

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Bir polis daha koronavirüse yenildi
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