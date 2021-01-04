Bitlis’te PKK operasyonunda 250 kilo amonyum nitrat ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK'ya yönelik Bitlis'e bağlı Güllüce Köyü kırsalında "Yıldırım 16 Sehi Ormanları Şehit Uzman Jandarma VI. Kademeli Çavuş Eyüp Fidan 2021-2" operasyonu düzenlendi.

BİRÇOK MALZEME ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonlarda yapılan arama-tarama faaliyetinde, 2 mağara ve 14 adet jelikan bidon içerisinde; 250 kilogram amonyum nitrat, 200 metre elektrik kablosu, 5 leşker kıyafeti, 2 çift mekap ayakkabı, 4 adet güneş paneli, 3 kütüklük, 2 koli bandı, 1 kilogram tütün, 20 kol saati, 12 çakmak gazı, 15 inşaat eldiveni, 50 metre ip, 1 alyan anahtar, 1 keski,1 kurbağacık, 1 tornavida, 10 kilogram deterjan, 750 kilogram çeşitli gıda malzemesi ve 100 adet giyim malzemesi ele geçirildi.

OLAY YERİNDE İMHA EDİLDİ



Ele geçirilen malzemelerden delil niteliği taşıyanlar Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından muhafaza altına alınırken, diğer malzemeler ise olay yerinde imha edildi.