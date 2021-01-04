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Büyükşehir sokak kısıtlamasında aileleri yalnız bırakmadı

Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamasını fırsata çevirerek geçimini sağlayamayan vatandaşlara gıda ve hijyen paketi desteğinde bulundu.

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Giriş Tarihi: 4.1.2021 15:06 ABONE OL
Büyükşehir sokak kısıtlamasında aileleri yalnız bırakmadı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Koronavirüs (Covid-19) salgını sebebiyle sokağa çıkma kısıtlamasını fırsata çevirerek, geçimini sağlayamayan, ihtiyaçlarını karışlayamayan hasta ve 65 yaş üstü vatandaşları göz önünde bulundurarak kent merkezinde gıda ve hijyen paketi desteğinde bulundu. Salgın nedeniyle vatandaşlara gıda ve hijyen paketi desteğinde bulunan Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, Vefa Destek Grupları ile birlikte yardım kolilerini kapı kapı gezerek belirlenen adreslere ulaştırdı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasını fırsata çeviren ekipler, 24 saat çalışma esasına dayalı olarak daha önce belirlenen adreslere uğrayarak vatandaşlara 23 kilogramlık temel gıda ve içinde temizlik malzemelerinin bulunduğu kolileri dağıttı.

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Büyükşehir sokak kısıtlamasında aileleri yalnız bırakmadı
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