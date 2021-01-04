Can dostlar için seferber oldular

Van'da kış mevsimin başlamasıyla soğuk havalarda etkili olmaya başladı. Özellikle gece saatlerinde etkili olan soğuklar sıfırın altında seyrediyor. Gece saatlerinde etkili olan soğuklar en fazla sokakta yaşayan hayvanları etkiliyor. Soğukların başlamasıyla birlikte Van'da görevli ekipler kolları sıvadı. Van Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü ekipleri, yüzlerce kuş türünün yaşadığı sulak alanlara kış şartları nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için yem bıraktı.

EKİPLER HAYVANLAR İÇİN SEFERBER OLDU

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 14'üncü Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Van Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü ekipleri, beraberinde jandarma, polis, çevre, doğa ve hayvanları koruma timleri, İpekyolu belediyesi, yerel hayvan koruma görevlileri ile birlikte soğuk ve sert geçen kış aylarında doğal yaşam alanlarında bulunan yabani canlıların hayatta kalabilmesi için yem bırakma çalışmaları devan ediyor. Ekipler tarafından daha önce belirlenen avlak ve sulak alanlara, aç kalan yaban hayvanları için yem, bayat ekmek ve pazar artığı bırakma çalışmaları devam ediyor. Yoğun kış şartlarında yaban hayvanlarının beslenmelerine yardımcı olmak üzere, yemleme çalışmaları kış boyunca aralıksız devam edecek. Ekipler, Erçek bölgesi sulak alanları, Sıhke Göleti civarı ile kentin değişik bölgelerindeki sokak hayvanları ve güvercinler için de yem bırakıldı.

POLİS EKİPLER CAN DOSTLAR İÇİN SAHADA

İçişleri Bakanlığınca hayvan haklarının korunması amacıyla geçen yıl 81 ilin emniyet müdürlüğü bünyesinde kurulan çevre, doğa ve hayvanları koruma büro amirlikleri çalışmalarını sürdürüyor. Van Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi bünyesinde de bir komiser yardımcısı ve 3 polis memuruyla oluşturulan Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği, çevreye, doğaya ve hayvanlara karşı işlenen suçları engellemek için mücadele veriyor.

HAYVANLAR İÇİN MAMA TAŞIYORLAR

"Hayvan Durum İzleme" (HAYDİ) mobil uygulamasına gelen bildirimlerin yanı sıra vatandaşların diğer ihbarları üzerine özel hazırlanmış araçla harekete geçen ekip, hayvanların daha güvenli ortamlarda yaşamalarını ve onlara karşı işlenen suçların cezasız kalmamasını sağlıyor. Araçta bulundurdukları mamalarla hayvanları besleyen ekipler, ayrıca sokakta yaşayan ve yaban hayvanları için düzenlenen yemleme etkinliklerine de katılarak farkındalık oluşturuyor.

HAYDİ uygulamasını tanıtarak akıllı telefonlara indirilmesini sağlayan polisler, atıkları toprağa, suya veya havaya salarak çevreyi kirleten, hayvanlar açısından tedavisi zor hastalıkların ortaya çıkmasına neden olanlar hakkında da gerekli işlemleri yapıyor.

CAN DOSTLARI İÇİN GÖREV BAŞINDALAR

Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amiri Komiser Yardımcısı Berna Yaren, yaptığı açıklamada, "can dostlara" karşı işlenen suçlar ve muhtemel eylemlerle mücadele etmek amacıyla görev başında olduklarını söyledi. Büro amirliği olarak hayvanların doğada güvenli yaşam sürdürmesi için çaba gösterdiklerini belirten Yaren, hayvanları sokağa atma, kötü davranma, gücünü aşan yük yükleme, zararlı besinler verme, yaralama, öldürme, işkence ve eziyet gibi suçları önlemeye çalıştıklarını dile getirdi.

HAYDİ UYGULAMASI ÜZERİNDEN ŞİKAYETLER ALINIYOR

Yaren, konuşmasının devamında, "Uygulamayı indiren vatandaşlarımız, hayvanlara karşı işlenen suçları uygulama aracılığıyla bize iletebilirler. Bu sayede yürüttüğümüz mücadeleye destek verebilirler. HAYDİ uygulaması üzerinden bildirilen şikayetlere daha kısa sürede müdahale etme şansımız oluyor. Cep telefonlarına indirilecek uygulamaya kimlik numarası ve doğum tarihiyle giriş yapılabilir. Uygulama üzerinden ihbar konusu ile ilgili fotoğraf da paylaşılabiliyor. Ayrıca havaların soğuması, yeni tip koronavirüs sürecinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarında dışarıda kalan hayvanların beslenmesi ve ihtiyaçlarının karşılanması için belediye ve gönüllülerle besleme çalışması yapıyoruz." dedi.