Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Çaydaki cesedin yakınlarında kırık cep telefonu bulundu

Çaydaki cesedin yakınlarında kırık cep telefonu bulundu

’ın ilçesinde bulunan kenarında, kimliği tespit edilemeyen elleri ve ayakları bağlı erkek cesedi bulundu. Bölgede çalışma yapan ekipler, cesedin yakınlarında kırık bir cep telefonu buldu. Cinayetin sırrı belki de o kırık telefon sayesinde çözülecek...

İHA
Giriş Tarihi: 4.1.2021 18:27 ABONE OL
Çaydaki cesedin yakınlarında kırık cep telefonu bulundu

Filyos Çayı'nda amatör balıkçılar tarafından elleri ve ayakları bağlı halde bir erkek cesedi bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve cumhuriyet savcısı olay yerinde incelemelerde bulundu.

İnceleme sonrası ceset otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Cesedin bulunduğu alanda çalışma yapan Olay Yeri İnceleme ekipleri, çevrede yaptıkları araştırmalarda kırık bir cep telefonu buldu.

Ekipler tarafından delil poşetine konulan cep telefonuna incelenmek üzere el konulurken, cesedin 40'lı yaşlarda olduğu ve 1 haftalık olduğu tahmin ediliyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Çaydaki cesedin yakınlarında kırık cep telefonu bulundu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA