Cinayet kurbanı genç kız toprağa verildi

Kırşehir'in Kaman ilçesinde yaşanan olayda, Osman Çelik'ten(24) haber alamayan yakınları, jandarmayı arayarak ihbarda bulunmuş, ihbar üzerine çalışma başlatan jandarma ekipleri Osman Çelik ve sevgilisi Vildan İnce'yi(20) Bayramözü köyünde toprağa gömülü halde ölü olarak bulmuştu. Jandarma ekiplerinin yaptığı incelemede, Vildan İnce'nin ailesinden içinde anne ve babasının da bulunduğu 8 kişi gözaltına alınmış, cinayet itirafı üzerine 8 zanlı da çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı.

AİLE HAPSE, KIZLARI MEZARA

Ailesi tutuklanarak cezaevine konulan genç kızın cenazesini ablası ve eniştesi teslim aldı. Vildan İnce'nin cenazesi, Kaman Hacıpınar Mahallesi mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Osman Çelik'in cenazesi ise dün kılınan cenaze namazıyla Çadırlı Körmehmet Köyü'nde toprağa verilmişti.