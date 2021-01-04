Denizde kaybolan genci arama çalışmaları sürüyor

Hatay'ın Çevlik Mahallesinde denize açıldığı botun alabora olması nedeniyle kaybolan 23 yaşındaki Ali Nail Gündoğan'dan tam 6 gündür haber yok.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, kayıp genci denizden, havadan ve kıyıdan yaptığı çalışmalarla arıyor. Yapılan tüm çalışmalara rağmen bulunamayan Gündoğan'ın ailesi oğullarından gelecek güzel bir haber bekliyor.

Oğullarından ümidi kesmeyen baba Cumaali Gündoğan, "Tüm dost ve arkadaşlarımla birlikte 6 gündür oğlumu arıyorum. Oğlumu almadan buradan gitmek istemiyorum. Sayın valim sayın yetkililer oğlumu almadan gitmeyeceğim. Sonuçlandırmak için çalışmaları hızlandıralım oğlumu bulalım. 6 gündür oğlum sağ mı ölü mü bilemiyorum, yürek dayanmıyor artık" diye konuştu.