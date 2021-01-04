Devlet destekleri arıcıların yüzünü güldürdü

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından açıklanan hibe destekleri Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yaklaşık 300 arıcının kayıtlı bulunduğunu belirten Siverek – Viranşehir Bal Üreticileri Birliği Başkanı Sinan Uçar, Tarım ve Orman Bakanlığının Arıcılara sağladığı hibe destekleri 2021 yılında Arıcıların yüzünü güldürdüğünü söyledi.

2019-2020 yıllarında Arıcıların elde ettikleri balların çoğunun yeni yıl gelmeden yeni ürünle birlikte tamamen tükendiğini belirten Birlik Başkanı Uçar şunları kaydetti: "Geçen yıl arıcılar olarak çok sıkıntı çektik. Yaklaşık bin tona yakın bal elimizde kalmıştı. Bu yıl ise elde ettiğimiz bin ton 300 kilo balla beraber elimizde bulunan 2 bin ton 300 kilo ürünün tamamının satışını gerçekleştirdik. Pandeminden dolayı vatandaşlar bal ürününe rağbette gösterince depolarımızda 1 kilo bal bile kalmadı. Bizleri sevindiren ise, Tarım ve Orman Bakanlığımızın bizlere verdiği hibe destekleri oldu, arıcılık yapan vatandaşlarımıza makine ve malzeme desteği bizleri memnun etmiştir."

HİBE DESTEKLERİ BİZLERİ SEVİNDİRDİ

Arıcılara verilen hibe desteklerinden söz eden Birlik Başkanı Uçar, "Geçmiş yıllara göre bu yıl Tarım ve Orman Bakanlığımızın Arıcılar ve meslek gruplarına yönelik yapmış oldukları hibe destekleri birçok insanımızı sevindirmiştir. Daha önce arıcıların kendi imkânlarıyla aldıkları bazı makine ve malzemeler bu yıl hibe destekleriyle arıcılara verilecek, proje şuan kabul edilmiş durumda Arıcılar olarak Tarım Müdürlüklerine başvuru yaparak gerekli evrakların tamamlanmasıyla ilçede bulunan arıcılarımız inşallah 2021 yılına bereketli girecekler" diye konuştu.

BAL'IN FİYATI 2 KAT ARTTI

Uçar, "Devletimiz bu konuda bu yıl arıcılık işiyle uğraşan vatandaşlara ciddi anlamda destek verdi. Geçen yıl 27 kilo bir teneke balın fiyatı 350 TL iken bu yıl ciddi bir artışla 650 TL'den liradan satışını yaptık. Bu konuda bizlere destek veren Hükümetimize ve Tarım bakanımıza arıcılar adına teşekkür ediyorum" dedi.

KORONAVİRÜS SALGINI TALEPLERİ ARTIRDI

Dünya ülkelerinin de mücadele ettiği Korona virüs salgınından dolayı ülke olarak ta mücadele içerisinde olduğunu söyleyen Uçar şunları belirtti: "Yıl içerisinde ülkemizde görülen Koronavirüs salgınından dolayı bal ihtiyacında patlama yaşandı, vatandaşlar vitaminden dolayı bal tüketimine yönelince bal satışı bu yıl 4 kat artmış oldu. İnşallah ülke olarak bu salgın illetinden bir an önce tedbirlere uyarak atlatırız. Arıcılar olarak kısıtlamalardan muaf sayılmamıza rağmen tedbirleri elden bırakmadık.

GERÇEK BAL VİTAMİN DEPOSUDUR

Gerçek bal almak isteyenlere tavsiyelerde bulunan Uçar, "Tabirimizle orijinal bal almak isteyen vatandaşlarımız rengi olmak üzere tadından orijinal bal olduğu anlayamaz ancak orijinal bal laboratuvar ortamında ortaya çıkar, ama benim tavsiyem bal almak isteyen vatandaşlarımız Arıcılardan ballarını temin ederse daha sağlıklı bir seçim yapmış olurlar. Bölgemiz daha önce bal tüketimi yapardı, Sahte ballar piyasaya çıkınca insanlarında bal tüketimine ara verdi, ama bu yıl çok şükür geçmiş yıllara oranda üretimin arttığı gibi tüketimde de yükseliş yaşandı'' dedi.