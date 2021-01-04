Didim’de sahte içki operasyonu

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri suç ve suçluların tespiti ve yakalanması amacıyla yürütülen faaliyetler kapsamında araştırma ve istihbari çalışmalar neticesinde sahte içki operasyonu düzenledi.

Didim ilçesinde H.A. isimli şahısın sahte alkol ürettiği ve kendi aracıyla şatış yaptığı bilgisine ulaşıldı. Yürütülen soruşturma kapsamında H.A.'nın Hisar Mahallesi'ndeki evinde mahkeme kararıyla arama yapıldı. Yapılan aramada 45 adet pet şişe içerisinde toplam 59 litre sahte içki, 16 adet farklı meyvelere ait aroma, 8 adet aroma ölçüm pompası, 1 adet etil alkole ait kargo irsaliye fişi, 10 adet bidon içinde sahte içki yapımında kullanılan toplam 50 litre etil alkol ele geçirildi. H.A. isimli şahıs hakkında 5607 sayılı kanuna muhalefet suçundan yasal işlem yapıldı.