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? TDK sözlüğüne göre doğru yazımı doküman mı, döküman mı?

Türkçede yapılan imla hataları günümüzde pek çok kişinin ortak sorunu halindedir. Genellikle yazılış ve söyleyiş bakımından farklılık gösteren bazı kelimelerin yazımı sırasında sıklıkla hatalar meydana gelir. Bu kelimelerden biri de doküman sözcüğüdür. Tür Dil Kurumu’na göre doğru yazımı doküman mı, döküman mı? Öyleyse TDK’ye göre doküman kelimesinin doğru yazımı ve cümle içindeki örneklerine bu başlık altından ulaşabilirsiniz. İşte ? sorusunun yanıtı…

Giriş Tarihi: 4.1.2021 11:35 Son Güncelleme: 4.1.2021 11:35 ABONE OL
Doküman nasıl yazılır? TDK sözlüğüne göre doğru yazımı doküman mı, döküman mı?

Türk Dil Kurumu tarafından geliştirilen yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı ile Türkçenin doğru kullanımına destek oluyor. Türkçede birçok kelimenin anlamı ve doğru yazımı bu sözlük üzerinden sık sık sorgulanıyor. Doküman sözcüğünün de doküman mı yoksa döküman mı şeklinde yazıldığı pek çok kişi tarafından araştırılıyor. Peki, doküman nasıl yazılır?

DOKUMAN NASIL YAZILIR?

TDK çevrimiçi sözlüğüne göre Fransızcadan Türkçeye geçen dokuman, belge anlamına gelmektedir. Ancak bu sözlükte doküman mı, doküman mı hangisinin doğru olduğu sorgulanmaktadır.

DOKÜMAN DOĞRU YAZIMI

Türk Dil Kurumu (TDK) online sözlüğünde yer alan doküman kelimesinin doğru yazımı doküman şeklindedir. Bu nedenle doküman olarak yazıldığında imla hatası meydana gelecektir. Türk Dil Kurumu'na göre sözcüğün doğru yazımı doküman olarak karşımıza çıkmaktadır.

  • Elindeki tüm dokümanlar onun kurtuluşu oldu.
  • Lise hocamdan aldığım dokümanlar bana fayda sağladı.
  • Gerekirse tüm dokümanları önünüze serebiliriz.
  • Odadaki dokümanları topladı ve buradan ayrıldı.

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