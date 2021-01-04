Düğün yaptığı yerden cenazesi kalktı

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Sekreteri Hüseyin Kolçak, son yolculuğuna dualarla uğurlandı.

İşçi sınıfı haklarının yılmaz savunucusu, Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Sekreteri Hüseyin Kolçak, düzenlenen cenaze töreni ile sevenleri ve mesai arkadaşları tarafından ebediyete uğurlandı.

Evli ve 1 çocuk babası olan Kolçak, 1985 yılında Türkiye Taşkömürü Kurumu'na (TTK) iş başı yaptı. 2012-2015 yılları arasında Amelebirliği Kozlu Şube Yöneticiliğinde bulundu. 2015-2019 döneminde GMİS Kozlu Şube Başkanlığı görevini yürüttü. 23-24 Mart 2019 tarihlerinde yapılan GMİS 11. Olağan Genel Kurulu'nda Genel Sekreterlik görevine seçilmişti. Yaklaşık iki yıldır pankreas kanseri teşhisi ile İzmir'de tedavi gören Kolçak, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Hayatını kaybeden Hüseyin Kolçak, 28 Mayıs 2016 yılında eşi Yasemin Kolçak ile birlikte düğün töreni düzenlediği ve uzun yıllar görev yaptığı Kozlu Müessese Müdürlüğü önünde cenaze töreni düzenlendi.

Törene; TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, Ak Parti Zonguldak Milletvekili Hamdi Uçar, TTK Genel Müdürü Kazım Eroğlu, GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil ve yönetimi, Kozlu Belediye Başkanı Ali Bektaş, Çaydeğirmeni Belediye Başkanı Satılmış Gebeş, ZGC Başkanı Derya Akbıyık, ailesi, mesai arkadaşları ve sevenleri katıldı.

Törende okunan Kur'an-ı Kerim ve yapılan duaların ardından helallik alındı. Bu sırada Hüseyin Kolçak'ın yakınları ve sevenleri gözyaşlarını saklayamadı.

Törenin ardından konuşan TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, "Hüseyin Başkan iyi bir Zonguldaklı, iyi bir madenciydi. Benimde iyi bir arkadaşım, dostum ve kardeşimdi. Madenciliği ve maden işçisini seven birisiydi. Allah mekanını cennet eylesin. Ailesi, sevenleri, sendikamız ve tüm camiamızın başı sağ olsun" dedi.

GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil ise şunları söyledi; "Hüseyin Başkan çok mücadeleci ve her zaman haklının yanında haksızın ise karşısında durmaya çalışan iyi bir arkadaşımızdı. İyi bir sendikacıydı. Söylenecek bir şey yok çünkü Hüseyin Başkanı üç-beş cümleyle anlatamayız. Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına başsağlığı diliyorum."

Kolçak, burada düzenlenin törenin ardından Zonguldak'ın Devrek ilçesi Karabaşlı Köyünde defnedildi.