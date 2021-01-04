Düzce’de hava kirliliğine sıkı denetim

'Temiz Hava Temiz Düzce' sloganıyla hareket ederek bir dönüşüme imza atmak isteyen Düzce Belediyesi, bu kapsamda denetimlerini sıklaştırılarak Düzce'nin hava kirliliğinin bir an önce çözüme kavuşması için mücadele ediyor. Hava kalitesinin yükselmesi ve vatandaşların sağlığını korumak için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile birlikte hareket eden Zabıta Müdürlüğü ekipleri, bir yandan ihbarları değerlendiriyor bir yandan da sanayi kuruluşlarını aralıksız olarak denetliyor.

GÖZ AÇTIRILMIYOR

Düzce Belediyesinin öncülüğünde başlatılan hava kalitesinin yükseltilmesi çalışmaları kapsamında mobil ölçüm aracının ikincisinin de gelmesi ile birlikte denetimlerin daha da sıklaştırıp, taviz vermeden Düzcelilerin sağlığı ile oynayan sanayi kuruluşları, lastik ve atık yağ yakanlar, kalorifik değeri düşük kömür yakanlar ile egzoz ölçümü yaptırmayanlara göz açtırılmıyor.