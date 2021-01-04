Elazığ’a tahsis edilen 4 ambulans hizmete girdi

Elazığ İl Sağlık Müdürlüğü bünyesine il ve ilçelerde çalıştırılmak üzere tahsis edilen ambulansların devir teslim işlemleri tamamlanarak hizmet istasyonlarına gönderildi.

Elazığ İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Cahit Polat, Bakanlık tarafından tahsis edilen 4 yeni araçla birlikte Elazığ'da ambulans sayısının 67'ye çıktığını belirtti.

Kentte ambulans filosunun her geçen gün arttığını ifade eden Polat, şu ifadelere yer verdi: "Tahsis edilen 1 adet Yenidoğan Ambulans ile birlikte Elazığ ilinde 1 Obez Ambulansı, 1 adet çoklu (4 Sedyeli) Ambulans, 5 kar paletli Ambulansı olmak üzere İl Sağlık Müdürlüğümüz emrine tahsisli Ambulans sayısı 67'ye çıkarıldı. Hizmete alınan ve Elazığ'da ilk olan Yenidoğan Ambulansı ile yeni doğanların yoğun bakım ortamında güvenli bir şekilde evden hastaneye ve hastaneden hastaneye naklini sağlama imkanına kavuşmuş olduk. İlimizdeki ambulans filomuzun sayısı her geçen gün atarken, bir yandan da filomuzdaki araçlarımızın yaş ortalaması aşağı çekilmektedir. Ambulansları ilimize tahsis eden başta Sayın Sağlık Bakanımız olmak üzere tüm yetkililere teşekkür eder, araçların ilimize hayırlı olmasını dilerim."