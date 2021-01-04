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'da korkunç : 2 ölü, 5 yaralı

'da iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı. Araçlarda sıkışan vatandaşlar ve itfaiye ekipleri tarafından çıkartılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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Giriş Tarihi: 4.1.2021 20:54 Son Güncelleme: 4.1.2021 20:57 ABONE OL
Elazığ'da korkunç kaza: 2 ölü, 5 yaralı

Kaza, Kuzey Çevre Yolu Necmettin Erbakan Bulvarında yaşandı.
Alınan bilgiye göre, 23 HT 937 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek o esnada yoldan geçen 23 K 5497 plakalı otomobille çarpıştı.

Araçların hurdaya döndüğü kazada, 2 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, emniyet ve kurtarma ekibi sevk edildi.

Araçlarda sıkışan vatandaşlar AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından çıkartılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Elazığ'da korkunç kaza: 2 ölü, 5 yaralı
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