Elazığ'da korkunç kaza: Çok sayıda ölü var

Kaza, Kuzey Çevre Yolu Necmettin Erbakan Bulvarında yaşandı.
Alınan bilgiye göre, 23 HT 937 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek o esnada yoldan geçen 23 K 5497 plakalı otomobille çarpıştı.
Araçların hurdaya döndüğü kazada, 2 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.
Diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, emniyet ve kurtarma ekibi sevk edildi.
Araçlarda sıkışan vatandaşlar AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından çıkartılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Hafif ticari aracın, karşı şeride geçerek otomobille çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaralanan 6 kişiden 2 kişi daha kaldırıldıkları hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.