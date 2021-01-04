Erciyes'teki Tekir Gölü buz tuttu

Türkiye7nin önde gelen kayak merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi'nin bulunduğu Tekir Yaylası'ndaki Tekir Gölü, buz tuttu.

Her yıl Erciyes'e kayak için geldiğini belirten İbrahim Korumaz (31), buz tutan Tekir Gölünde kayarak çocukluk günlerini hatırladığını söyledi. Küresel ısınma sebebiyle ve günümüzde yaşanan kuraklıktan Erciyes Dağı'nın da nasibi aldığını kaydeden Korumaz," 2021 yılı Ocak ayının ilk günlerinde Erciyes Dağı'nda yeterince kar olmamasından dolayı çok üzülüyorum. Bu yüzden yaklaşık 97 km2 alana sahip Tekir Gölünün buz tutmuş yüzeyinde buzda kayarak çocukluk günlerimi hatırladım. Doğayı çok seviyorum. İnşallah, önümüzdeki günlerde Erciyes Dağı'nın yüzeyinde yeterince kar yağışı gerçekleşir ve Erciyes Kış Turizm Merkezi yine canlılığını kazanır" diye konuştu.