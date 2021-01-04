Eyyübiye Belediyesi mobil ikram aracı vatandaşın hizmetinde

Eyyübiye Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, Başkan Mehmet Kuş'un talimatlarıyla soğuk kış günlerinde, 'Mobil İkram Aracı' ile vatandaşlara çorba ikramında bulunuyor. Sosyal Belediyecilik çalışmalarıyla kamuoyunun takdirini toplamaya devam eden Eyyübiye Belediyesi, soğuk kış günlerinde çorba ikramı ile vatandaşların içini ısıtıyor.

Eyyübiye Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, 'Mobil İkram Aracı' ile Balıklıgöl Devlet Hastanesi önünde her sabah 06.00 ile 08.30 saatleri arasında binlerce vatandaşa dağıtılan çorba ve ekmek ile gönülleri ısıtıyor.Her sabah belirlenen saatlerde dağıtılan çorba ikramında faydalanan vatandaşlar, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş'a teşekkür etti. Eyyübiye Belediyesi 'Mobil İkram Aracı' kış aylarında kesintisiz sürdürdüğü çorba ikramını yaz aylarında soğuk meşrubat ile sürdürecek.