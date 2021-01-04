Genç kadın ve bebeği soba kurbanı

Şehitkamil ilçesinin Zeytinli mahallesinde meydana gelen olayda, eşi işe giden Rabia Bağdatlı kömür sobasını yaktıktan bir süre sonra iki aylık bebeği Hanifi Bağdatlı ile uykuya daldı. Sabah işten eve dönen Mehmet Bağdatlı, evin kapasını çalıp uzun süre cevap alamayınca kapıyı kırarak içeri girince eşi ve çocuğunun cansız bedenleriyle karşılaştı.

Bağdatlı'nın feryatlarını duyan komşularının haber vermesi üzerine olay yerin gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, genç kadın ve bebeğinin zehirlenerek yaşamlarını yitirdiğini belirledi. Anne ve bebeğinin cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.