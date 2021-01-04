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Genç kızdan şoke eden tepki: 'Şanssız kız' diye çekin

Koronavirüsle mücadele kapsamında yılbaşında hareketliliği önlemek amacıyla 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması ilan edilmiş ve alınan karar günler öncesinden duyurulmuştu. Buna rağmen kuralları ihlal eden vatandaşlar oldu. 'de polis denetiminde kısıtlamayı ihlal ettiği tespit edilen genç kız, savunmasıyla şaşkına çevirdi. Genç kadın daha sonra gazetecilere dönerek "Şanssız kız diye çekin" dedi.

DHA
Giriş Tarihi: 4.1.2021 10:01 Son Güncelleme: 4.1.2021 10:22 ABONE OL
Genç kızdan şoke eden tepki: 'Şanssız kız' diye çekin

Yasağın son gününde Taksim Meydanı'na gelenler tek tek kimlik ve izin belgesi kontrolünden geçirildi. Turistlerin cep telefonundaki pasaport görüntüsü yerine bunun aslını göstermesi istenirken, durdurulan genç bir kız, "Ben yasağı delmedim, arkadaşımın ofisine geldim" diyerek kendisini savunmaya çalıştı.

GAZETECİLERE TEPKİ GÖSTERDİ

Gazetecilerin kendisini görüntülediğini gören genç kız, "Başka kızları çekin. Ben niye çekiliyorum yani? Ben yasağı delmedim ki. Arkadaşımın ofisi var diyorum. Yasak deldiğim de yok yani. " diye söylendi.

Genç kız, hakkında sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal suçundan tutarak düzenleneceğini söyleyen polis memurunun, "Elinizi kolunuzu sallayarak gezemezsiniz" uyarısı üzerine, "Yok öyle bir şey; elimi kolumu sallayarak değil ya… Olur mu öyle şey. Arkadaşlarım, onlar gelemediler, 'Sen gel' dediler" dedi. Ancak, hakkında tutanak düzenlenmesinden kurtulamadı.

"ŞANSSIZ KIZ DİYE ÇEKİN"

Genç kız oradan uzaklaşırken kendisini görüntüleyen gazetecilere "Ben ne yapabilirim sizce? Çok mecbur oldum bugün. Allah'tan ne yapabilirim? Bu ne şans yarabbi? Neden ben neden? Ya sabır. Bugün hep bir aksilik, zehir oldu günüm. 'Şanssız kız' diye çekin" diye seslendi.

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Genç kızdan şoke eden tepki: 'Şanssız kız' diye çekin
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