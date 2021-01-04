Gençlik Merkezi faaliyetlerini uzaktan gerçekleştiriyor

Erzincan Gençlik Merkezi, korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle faaliyetlerini sanal ortama taşıdı. Online gerçekleştirilen eğitimlerin arasında işaret dili, Osmanlıca, karikatür ve edepli mizah, resim, el sanatları, diksiyon ve hitabet, akıl ve zeka oyunları gibi kurslar yer alıyor. Bunların yanı sıra kişisel gelişim ve farkındalık eğitimleri de uzaktan öğretim yöntemiyle gerçekleştiriliyor.

Covid-19 salgını sebebiyle evde kalınan bu süreçte çeşitli kurs ve faaliyetlerin dijital ortama taşınmasıyla gençlerin boş vakitlerini evlerinde sıkılmadan verimli bir biçimde değerlendirmesi amaçlanıyor.

Düzenlenen eğitimler hakkında bilgi veren Erzincan Gençlik Merkezi Müdürü Halil Ertuğrul Köroğlu "Erzincan Gençlik Merkezi olarak uzaktan eğitim etkinlikleri ile gençlerimiz için çalışmalarımız devam ediyor. Gençlerimizin uzaktan eğitim sürecinde zeka ve yetenek aktivitelerini geliştirmek için yaptığımız etkinliklerde onları bu pandemi sürecinde motive edecek beceri çalışmalarını tercih ediyoruz. Etkinlikler kapsamında Dil Eğitimleri Atölyemizde İngilizce, Osmanlıca, Arapça, Güzel Sanatlar Atölyemizde Resim, Ebru, Kişisel Gelişim Atölyemizde Diksiyon ve Hitabet, İşaret Dili, El Sanatları Atölyemizde Mandala, Ahşap Boyama, Origami gibi birbirinden farklı eğitimlerle gençlerimizin her zaman yanındayız" diye konuştu.