Gökyüzünde dehşet anları

Dün sabah 08.40'da Kazakistan'ın Almatı kentine gitmek için Atatürk Havalimanı'ndan kalkış yapan TK6220 sefer sayılı Boeing 777-7 tipi kargo uçağı kalkışından kısa bir süre sonra kuş sürüsüne girdi. Bunun üzerine uçağın pilotu hava trafik kontrol kulesi ile irtibata geçerek geri dönüş kararı aldı. İniş ağırlığına ulaşabilmek amacıyla 30 dakika boyunca Marmara Denizi üzerinde yakıt boşaltan uçak daha sonra sorunsuz şekilde Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı. Gövdesinde ve 'radom' olarak adlandırılan burun kısmında hasar alan uçak seferden çekilerek bakıma alındı.

Kuş sürüsüne giren THY’nin kargo uçağı geri döndü | Video