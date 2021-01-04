GSB yurt yönetim personeli memur alımı başvuruları: KYK yurt yönetim personeli ne iş yapar, maaşları ne kadar?

GSB yurt yönetim personeli memur alımı başvuruları son dönemde sıklıkla araştırılıyor. Kamuda personel olmak isteyen adaylar için yurt yönetim personel alımı başvuruları bugün başladı. Böylelikle 4 Ocak tarihinde başlayan başvurular için toplamda 500 personel olmak üzere 270 kadın memur ve 230 erkek alımı gerçekleşecek. Farklı illerde ve kadrolarda görev alacak olan adaylar için detaylar belli oldu. Peki GSB yurt yönetim personeli memur alımı başvuruları nasıl yapılır? KYK yurt yönetim personeli ne iş yapar, maaşları ne kadar?

GSB YURT YÖNETİM PERSONELİ MEMUR ALIMI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

KYK memur alımları yakından takip edenler için müjdeli haber geldi. KYK memur alımı başvuruları 4 Ocak Pazartesi günü itibariyle başladı. Başvuru işlemleri 20 Ocak 2021 tarihinde saat 17:00'de sona erecek. Adaylar başvurularını basvuru.gsb.gov.tr adresi üzerinden kolaylıkla halledebilecekler. KYK'da memur olarak görevli çalışmak isteyenlerin taşıması gereken başvuru şartları şöyle;