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Hastaneye giden aile yaptı: 1 ölü, 2 yaralı

'da hastaneye giden ailenin içinde bulunduğu otomobil ağaca çarptı. Kazada bedensel engelli kız hayatını kaybederken, 2 kişi de yaraladı.

İHA
Giriş Tarihi: 4.1.2021 22:42 ABONE OL
Edinilen bilgiye göre, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine tedaviye giden Kemal Güneyli idaresindeki 34 AK 5939 plakalı Hyundai marka otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak Devrekani ilçe merkezinde ağaca çarptı. Kazada sürücü Kemal Güneyli ile eşi Sultan Güneyli (70) ve bedensel engelli kızları Emine Güneyli (42) yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan Emine Güneyli yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazanın ardından emniyet güçleri kaza yerinde incelemelerde bulunarak, güvenlik önlemi aldı.
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Hastaneye giden aile kaza yaptı: 1 ölü, 2 yaralı
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