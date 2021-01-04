Hemşire maaşları, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı aralık ayı enflasyon verileri ile belli oldu. Yeni yılın ilk günleri itibariyle sağlık sektöründe çalışan hemşirelerin alacağı zam oranları merak edildi. Enflasyonda yüzde 1.25 oranda bir artış sağlandığı ifade edilirken devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak tarihi itibari ile alacakları biliniyor. Peki Hemşire maaşı 2021 ne kadar oldu? Ocak zammı ile hemşire maaşları ne kadar, kaç TL oldu?
Aralık ayı enflasyon oranlarının ardından hemşire maaşları merak edildi. TÜİK verilerine göre, enflasyon oranı yıllık %14.60, aylık %1.25 olarak gerçekleşti. Derece ve kademe değiştikçe alacakları maaş da farklılık gösterirken 2021 yılında 5/1 hemşire maaşı 5.465 liradan 5.868 liraya yükseldi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) aralık ayı enflasyon verilerini açıkladı. Memur maaşı ve emekli aylıklarında yapılacak artışlarda tüketici fiyat endeksi (TÜFE) dikkate alınıyor. Buna göre, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına bu ay yüzde 8.36 oranında zam yapılacak. Memur maaşları ile Emekli Sandığı'ndan ödenen emekli aylıklarına da yüzde 7.36 oranında artış yapılacak.
2021 yılında 5/1 hemşire maaşı 5.465 liradan 5.868 liraya yükseldi.
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, tüketici fiyatları Aralık'ta aylık bazda yüzde 1.25, yıllık bazda da yüzde 14.60 yükseldi. Tüketici fiyatlarında Aralık ayındaki 12 aylık ortalamalara göre artış da yüzde 12.28 oldu.
TÜİK verilerine göre fiyatları yıllık bazda düşen tek grup yüzde 0.32 ile giyim ve ayakkabı oldu.
Yıllık bazda fiyat artışlarının düşük olduğu ana gruplar sırasıyla, yüzde 0.65 ile alkollü içecekler ve tütün, yüzde 5.73 ile haberleşme ve yüzde 6.84 ile eğitim oldu.