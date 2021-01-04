İddaa nasıl yazılır? TDK sözlüğüne göre doğru yazımı iddia mı?

İddaa kelimesinin nasıl yazıldığı zaman zaman soru işaretlerine yol açar. Kimi insanlar iddia diye yazıldığını savunurken kimileri de iddia şeklinde yazmanın doğru olduğunu ifade edebilir. Çünkü iddia kelimesini genellikle iddia ya da iddaa şeklinde telaffuz ederiz. O yüzden bu sözcüğün nasıl yazıldığına dair kesin bir yanıt arayanlar iddaa kelimesinin doğru yazımı ve cümle içindeki örneklerine buradan ulaşabilir. İşte TDK'de mevcut olan bilgiler doğrultusunda iddia kelimesinin doğru yazımı…

İDDAA NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu'nun resmi kaynaklarına bakıldığında, nasıl yazıldığı konusunda kararsız kalınan kelimelerin doğru yazımına ulaşılabilmektedir. Hizmete sunulan hu çevrimiçi kaynak sayesinde günümüzde birçok yazım yanlış ortadan kalkmaktadır. Bu noktada iddia kelimesinin doğu yazımına ulaşmak ve cümle içinde kullanılan örneklerle zihninizde yer edinmesini sağlamak için içeriğimizin devamına göz atabilirsiniz. Sık sık yapılan bu kelimenin nasıl yazıldığını merak ediyorsanız şimdi ayrıntıları inceleyebilirsiniz.

TDK İDDİA DOĞRU YAZIMI

Türk Dil Kurumu'na (TDK) göre iddaa kelimesi iddia olarak yazılmaktadır. Bazı örneklerde karşımıza çıkabilen iddaa benzeri yazımlar imla hatası olarak kabul edilmektedir. İddia kelimesi tıpkı okunduğu gibi yazılmaktadır.

İDDİA SÖZCÜĞÜNÜN CÜMLE İÇİNDE KULLANIMI