İhlale 559 ceza

Gaziantep'te, ülke genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sırasında sokağa çıkarak önlemleri ihlal eden 559 kişiye idari yaptırım uygulandı. Kısıtlamayı maskesiz olarak ihlal eden 32 kişiye ayrıca ceza kesildi.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 3 Ocak 2020 günü yapılan denetimlerde sokağa çıkma yasağını ihlalden 559 kişiye idari yaptırım uygulandığı, sosyal mesafe ve maske kuralını da ihlal eden 32 kişiye de ayrıca ceza kesildiği bildirildi. Açıklamada, maske ve mesafe kuralını ilk kez ihlal ettiği tespit edilen 45 kişinin ise uyarıldığı belirtildi.