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İnternet kabloları yine çalındı mahalleli isyan etti

Giriş Tarihi: 4.1.2021 ABONE OL
İnternet kabloları yine çalındı mahalleli isyan etti
Sultangazi Habipler Mahallesi'nde geçen pazar günü yaklaşık 5 sokakta kabloların çalınması sonucu bölgede internet erişimi kesildi. İnternet erişimi alamayan yüzlerce öğrenci uzaktan eğitime katılamadı. Aynı mahallede yaklaşık 2 ay önce de kabloların çalındığı öğrenildi. Mahalle sakinlerinden Yüksel Tik, "Sürekli kablo hırsızlığı oluyor. Onun yanında internet ile ilgili sürekli sıkıntılarımız var. Çocuklar doğru düzgün ders çalışamıyorlar. Şu anda derse katılamayan bütün çocuklarımız sınıfta kalacak. Herkes kendi telefonlarıyla internete bağlanmaya çalışıyor. O da ne kadar imkanları el verirse" dedi.
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İnternet kabloları yine çalındı mahalleli isyan etti
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