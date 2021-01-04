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’da yılbaşında kısıtlamaya uymayanlara ceza kesildi

Koronavirüs tedbirleri kapsamında ’da hafta içi akşamları ve hafta sonları uygulanan sokağa çıkma yasağını ihlal edenlere ceza yağdı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Yılbaşında kısıtlamaya uymayanlara Polis, Jandarma ve Sahil Güvenlik ekipleri 8 bin 231 kişiye para, 22 işletmeye idari, 3 bin 984 araca ve 7 tekneye ceza işlemi uygulandığını açıkladı.

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Giriş Tarihi: 4.1.2021 16:23 ABONE OL
İstanbul’da yılbaşında kısıtlamaya uymayanlara ceza kesildi

Türkiye genelinde geçen hafta yılbaşını da kapsayan kısıtlamada toplam 51 bin 152 kişiye idari ve adli işlem uygulandı.

Koronavirüs salgınını önlenmesi amacıyla beşincisi uygulanan sokağa çıkma yasağına İstanbul'da uymayanlara ceza yağdı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal Medya hesabından yaptığı açıklamada Hafta içi 21.00 ila 05.00 saatleri arasında, hafta sonu ise cuma akşamı saat 21.00'den pazartesi günü saat 05.00'e kadar uygulanan kısıtlamada, 28-29-30 Aralık akşamları ile yılbaşını da kapsayan 31 Aralık Perşembe ile 4 Ocak Pazartesi arasındaki sokağa çıkma yasağında kısıtlamaya uymayan Polis, Jandarma ve Sahil Güvenlik ekipleri 8 bin 231 kişiye para, 22 işletmeye idari, 3 bin 984 araca ve 7 tekneye ceza işlemi uygulandığını açıkladı.

Uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları ve alınan diğer tedbirler sayesinde vaka sayılarındaki düşüşün devam ettiği belirtildi.

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İstanbul’da yılbaşında kısıtlamaya uymayanlara ceza kesildi
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