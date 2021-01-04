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İzinsiz kazı yapan 1 kişi yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinde yapılan istihbari çalışmalar sonucunda Alaplı İlçesinde izinsiz kazı yapan 1 kişi yakalandı.

ŞABAN YILMAZ ŞABAN YILMAZ
Giriş Tarihi: 4.1.2021 13:02 ABONE OL
İzinsiz kazı yapan 1 kişi yakalandı

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinde yapılan istihbari çalışmalar sonucunda Alaplı İlçesinde izinsiz kazı yapan 1 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Zonguldak'ın Alaplı İlçesine bağlı Osmanlı köyü Çamlık mevkiinde izinsiz kazı yapıldığı bilgisi üzerine İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler yaptıkları operasyon sonucunda Z.Ç (40( isimli şahsın izinsiz kazı yaptığı esnada 1 adet el feneri, 1 adet kürek, 1 adet kazma, 1 adet dedektör ve 1 adet kamera ile suçüstü yakalandı.

Yakalanan Z.Ç hakkında adli işlemlerin başlatıldığı öğrenildi.

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İzinsiz kazı yapan 1 kişi yakalandı
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