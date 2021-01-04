İzmir'de tepki çeken görüntü: Havadan görüntülendi

İzmir'in Menderes ilçesindeki tarım alanlarının olduğu alana dökülen ve çevre kirliliğine neden olan molozlar, bölge halkını da rahatsız ediyor. Alınan bilgiye göre, Oğlananası Mahallesi Çamlık mevkisindeki boş alana bir süredir moloz döküldüğünü belirten vatandaşlar, tepkilerini dile getirdi.