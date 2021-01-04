Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri İzmir'de tepki çeken görüntü: Havadan görüntülendi

'de tepki çeken görüntü: Havadan görüntülendi

'in ilçesindeki tarım alanlarının olduğu alana dökülen ve çevre kirliliğine neden olan molozlar, bölge halkını da rahatsız ediyor. Alınan bilgiye göre, Oğlananası Mahallesi Çamlık mevkisindeki boş alana bir süredir moloz döküldüğünü belirten vatandaşlar, tepkilerini dile getirdi.

AA
Giriş Tarihi: 4.1.2021 14:39 Son Güncelleme: 4.1.2021 14:45 ABONE OL
İzmir'de tepki çeken görüntü: Havadan görüntülendi

İzmir'in Menderes ilçesindeki tarım alanlarının olduğu alana dökülen ve çevre kirliliğine neden olan molozlar, bölge halkını da rahatsız ediyor. Alınan bilgiye göre, Oğlananası Mahallesi Çamlık mevkisindeki boş alana bir süredir moloz döküldüğünü belirten vatandaşlar, tepkilerini dile getirdi.

GECE SAATLERİNDE DÖKÜYORLAR

Hafriyat kamyonlarının her gün bölgeye gelip, moloz ve çöp döktüğünü aktaran bölge halkı, yetkililerin bu konuda gerekli çalışmaları yapmalarını istedi.

Vatandaşlardan Berna Kale, yaklaşık 2 yıldır özellikle gece saatlerinde kamyonların moloz döktüğünü ifade ederek, bu durumun kendilerini rahatsız ettiğini aktardı.

GENİŞ ALAN KAPLIYOR

Öte yandan drone ile havadan görüntülenen alandaki molozların geliş bir alanı kapladığı görüldü.

ARKADAŞINA GÖNDER
İzmir'de tepki çeken görüntü: Havadan görüntülendi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA