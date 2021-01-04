‘Kabusun adı’ diye yazdığı koronavirüse yenildi

İzmir'in simge mekanlarından biri olan Reyhan Pastanesi'nin 26 yıllık çalışanı Yakup Uykutalp koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi. Evli iki çocuk babası Uykutalp, bir internet sitesinde koronavirüs ile ilgili, "Dünyayı etkisi altına alan kabus ve kaosun adı koronavirüs. Dünya ülkeleri egemenliğini sürenler koronavirüse yenildi. Nisan ayı sonu denildi. Bu zaman zarfında "Allah'a çok şükür" diyerek yeryüzü ve gökyüzüne karışacağız" diye yazmıştı.

İzmir'e 4 yaşında gelen aslen Karslı olan evli iki çocuk babası kentin simge mekanlarından biri olan Reyhan Pastanesi'nin 26 yıllık çalışanı Yakup Uykutalp koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Çevreci, doğa dostu ve hayvansever olan Uykutalp aynı zamanda bir internet sitesinde köşe yazıları ya yazıyordu. Çevresinde çok sevilen biri olan güleryüzle Uykutalp'in ölümü başta eşi, çocukları olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu. Uykutalp 24 Mart 2020'de internet sitesindeki köşesinde 'Korona neyi hatırlattı?' başlıklı bir yazı kaleme almıştı. Uykutalp yazısında şunları ifade etmişti:

"Dünyayı etkisi altına alan kabus ve kaosun adı koronavirüs. Dünya ülkeleri egemenliğini sürenler koronavirüse yenildi. Evlerinden, Ofislerinden, Beyaz Saray'dan dışarı çıkamıyor. Dünya eski dünya değil. İnsanlar eski insanlar, toplumlar eski toplum, liderler eski lider, devletler eski devlet değil. Korona, özgürlüğü alabileceğini, ekonomiyi çökertebileceğini, gücüne, cesaret edilemeyeceğini daha güçlü olduğunu hatırlattı. Zor zaman ve sürecin nasıl geçirileceği düşünülmeye başlandı. Nisan ayı sonu denildi. Bu zaman zarfında "Allah'a çok şükür" diyerek yeryüzü ve gökyüzüne karışacağız."