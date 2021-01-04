Kafeler, restoranlar ve lokantalar ne zaman açılacak? Kafelerin, restoranların ve lokantaların açılacağı tarih belli oldu mu?

Ocak ayı itibarı ile kafelerin, lokantaların ve restoranların ne zaman açılacağı da merak konusu oldu. Bilindiği üzere, Kasım ayında Cumhurbaşkanlığı Kabinesi tarafından restoranlar, lokantalar ve kafeler hakkında önemli bir karar alınmıştı. Alınan kararda, bu yerlerin sadece paket servis veya "gel-al" hizmeti verecek şekilde faaliyet göstereceği bildirilmişti. Kasım ayından bu yana ise lokantaların, kafelerin ve restoranların açılacağı tarih yoğun bir şekilde araştırılıyor. En son ortaya atılan iddiada, bu yerlerin 15-16 Ocak tarihinde açılabileceği belirtildi. Peki, kafeler, kahvehaneler ve lokantalar ne zaman açılacak, 15-16 Ocak'ta açılacak iddiası doğru mu? İşte, detaylar...
KAFELER NE ZAMAN AÇILACAK?
Kasım ayı itibariyle, yüksek korona vaka artışı sebebiyle sadece paket servis yapmak üzere geçici süre kapatılan kafelerin açılacağı tarihe ilişkin Bakanlık'tan açıklama gelmedi.
Son günlerde 15 Ocak tarihinde kafe, restoran gibi mekanların normalleşerek açılabilecekleri haberleri ortaya atıldı. İçişleri Bakanlığı'nın duyurduğu kısıtlamalar devam ediyor ve söz konusu sosyal alanların ocak ayında açılmasına yönelik yeni bir karar alınmış değil..
Yayımlanan genelgede yer alan maddeler şöyle: Restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme içme yerleri 10.00-20.00 saatlerinde sadece paket servis veya "gel-al" hizmeti verecek şekilde açık olabilecek.
Restoran, lokanta veya online yemek sipariş firmalarınca saat 20.00'den sonra sadece telefonla ya da online sipariş üzerine paket servis hizmeti verilebilecek.