Kafeler, restoranlar ve lokantalar ne zaman açılacak? Kafelerin, restoranların ve lokantaların açılacağı tarih belli oldu mu?

Ocak ayı itibarı ile kafelerin, lokantaların ve restoranların ne zaman açılacağı da merak konusu oldu. Bilindiği üzere, Kasım ayında Cumhurbaşkanlığı Kabinesi tarafından restoranlar, lokantalar ve kafeler hakkında önemli bir karar alınmıştı. Alınan kararda, bu yerlerin sadece paket servis veya "gel-al" hizmeti verecek şekilde faaliyet göstereceği bildirilmişti. Kasım ayından bu yana ise lokantaların, kafelerin ve restoranların açılacağı tarih yoğun bir şekilde araştırılıyor. En son ortaya atılan iddiada, bu yerlerin 15-16 Ocak tarihinde açılabileceği belirtildi. Peki, kafeler, kahvehaneler ve lokantalar ne zaman açılacak, 15-16 Ocak'ta açılacak iddiası doğru mu? İşte, detaylar...