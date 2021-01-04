Karabük’te 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasını 106 kişi ihlal etti

Karabük'te 31 Aralık günü saat 21.00 de başlayıp 4 Ocak Pazartesi sabah saat 05.00 de sona eren 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasını il genelinde 106 kişi karantina kısıtlaması ve maske kullanımını ihlal etti.

Karabük Valiliğinden yapılan açıklamaya göre; Türkiye genelinde uygulanan 80 saatlik karantina kısıtlama ve maske yasağını Karabük il genelinde oluşturulan kontrol noktaları ve yapılan denetimlerde emniyet güçleri tarafından tespit edilen 106 kişiye toplamda 97 bin 500 lira idari para cezası kesildi.