Katile ‘akıl sağlığı yerinde’ raporu

Muğla'da, üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i öldürüp varilde yakarak, üzerine beton döküp gömen Cemal Metin Avcı ile kardeşi Mertcan Avcı'nın yargılandığı davanın ikinci duruşması bugün görülecek. Duruşma öncesi, Cemal Metin Avcı'nın akıl sağlığının ve cezai ehliyetinin yerinde olduğuna dair rapor mahkemeye ulaştı.Pınar Gültekin'in kesin ölüm sebebi ve ölüm saatinin belirlenmesi için Adli Tıp'ta 7 uzman tarafından hazırlanan raporda genç kızın elle ya da iple boğularak öldürülmüş olabileceği belirtilirken, boğma girişimi sonrası yaşıyorken yakılmasına bağlı da ölmüş olabileceği vurgulandı. Raporda, cesedin ileri derecede yanmış olması ve yumuşak dokuların büyük oranda bulunmaması nedeniyle ölüm zamanının belirlenemediği de ifade edildi.