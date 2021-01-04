Kayıhan Güven hayatını kaybetti

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, 68 yaşındaki Güven, 2011 yılından bu yana İletişim Fakültesinde görev yapıyordu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen, İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın, Güven'in gerçek bir iletişim üstadı olduğunu ve onu unutmayacaklarını belirterek, şunları kaydetti:

"2011 yılında adımını attığı İstanbul Aydın Üniversitesi ailesinde birçok ilke imza atan Kayıhan hocamız, 2012 yılında temelini attığı Göz dergisi ile iletişim öğrencilerinin gelişimine büyük katkı sağladı. O, Göz dergisi ile uygulamalı eğitimin ne denli etkili olduğunu bir kez daha bizlere gösterdi."

Açıklamada, Kayıhan Güven'in cenazesinin yarın öğle namazının ardından, ailesinin yaşadığı, Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde toprağa verileceği ifade edildi.