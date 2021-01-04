Kesikbaş cinayetinde kan donduran ifade: Kendisini tanımam, o an öldürmeye karar verdim

Konya Bozkır'da yaşayan ve yüzde 55 oranında zihinsel engelli olan Mustafa Sömek (56), geçen 1 Kasım'da, başı ve cinsel organı kesilerek öldürülmüş halde bulundu. Kestiği başı olay yerinin yanındaki lisenin bahçesine atan katil zanlısının peşine düşen polis, cinayeti Mücahit Minaz'ın (41) işlediğini ve taksiyle kaçtığını tespit etti.





AĞIR MÜEBBET İSTENDİ

Kaçış istikametine göre çalışma başlatan polis, Minaz'ı Yalıhüyük ilçesindeki evinde gözaltına aldı. Zanlının kapının önüne bıraktığı ayakkabılarındaki kanı sildiği ancak, birkaç damlanın kaldığı, kanlı pantolonunu ise yıkayıp, temizlediği belirlendi. Tutuklanan Mücahit Minaz hakkında "Tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.



'YANIMDA BIÇAK VARDI'

Savcılıktaki ifadesinde, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Minaz'ın, tutuklanması talebiyle sevk edildiği hâkimlikte verdiği ifade ise kan dondurdu. Minaz, öldürdüğü Mustafa Sömek'i tanımadığını, dolayısıyla aralarında herhangi bir husumet ya da sorun olmadığını söyleyerek, "Yanımda bıçak vardı. O an öldürmeye karar verdim ve öldürdüm" dedi.