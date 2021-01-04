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’de kısıtlama sonrası yoğunluk başladı

'de koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından şehrin işlek cadde ve sokaklarında yoğunluk oluştu.

ZAHİDE VURAL
Giriş Tarihi: 4.1.2021 15:20 ABONE OL
Kırşehir’de kısıtlama sonrası yoğunluk başladı

Kırşehir'de koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından şehrin işlek cadde ve sokaklarında yoğunluk oluştu.

İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs tedbirleri kapsamında yayımladığı genelge ile cuma akşamı saat 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması, bugün saat 05.00 itibariyle sona erdi. Kısıtlamanın sona ermesiyle Kırşehir'de, kentin en işlek cadde ve sokaklarında insan yoğunluğu oluştu. Terme caddesi, Ankara Caddesi, Lise Caddesi ve Cacabey Meydanı'nda oluşan yoğunluk sebebiyle polis ekipleri denetimlerini artırdı. Ekipler sosyal mesafe ve maske konusunda vatandaşları sık sık uyardı.

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Kırşehir’de kısıtlama sonrası yoğunluk başladı
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