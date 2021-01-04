Kırşehir’de tedbirler etkisini gösterdi

Dünya çapında etkisini gösteren koronavirüse karşı alınan tedbirler, Kırşehir'de etkisini gösterdi. İçişleri Bakanlığı tarafından bulaş riskini azaltmak amacıyla hafta içi 21.00-05.00 saatleri arasında, hafta sonu ise kesintisiz uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması yurt genelinde etkisini göstermeye başladı.
Sağlık Bakanlığı tarafından hizmete sunulan 'Hayat Eve Sığar' (HES) uygulamasında bulunan yoğunluk haritasında geçtiğimiz aylarda kırmızıya boyanan Kırşehir, alınan tedbirler sonrasında normale döndü. Kısıtlama sürecinde caddeleri sessizliğe bürünen Kırşehir'de vatandaşların maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyduğu gözlemlendi.
Vatandaşlar yoğunluk haritasının normale dönmesinden duydukları mutluluğu dile getirirken, bu durumun rehavete yol açmaması gerektiğini vurguladı.