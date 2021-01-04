Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Kısıtlamada markete giden kadına motosiklet çarptı

Kısıtlamada markete giden kadına motosiklet çarptı

'de sokağa çıkma kısıtlamasında alışveriş için yakındaki markete giden kadına motokurye çarptı. Kazada kadın ile birlikte motosikletli kurye yaralandı.

DHA
Giriş Tarihi: 4.1.2021 09:38 ABONE OL
Kısıtlamada markete giden kadına motosiklet çarptı

Kaza, dün saat 17.00 sıralarında Esenler Menderes Mahallesi Atışalanı Caddesi'nde meydana geldi. Evinin ihtiyaçlarını karşılamak için sokağa çıkma kısıtlamasında evden ayrılan yaşlı kadına yolda yürürken bir restoranda çalışan motosikletli kurye çarptı.

Çarpmanın etkisi ile kadın ile birlikte motosikletli kurye yaralandı. Çevredekilerin yardımı ile ilk müdahaleleri yapılan iki yaralı için ambulans çağrıldı. Gelen 112 görevlileri iki yaralıyı hastaneye kaldırırken durumlarının iyi olduğu ifade edildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Kısıtlamada markete giden kadına motosiklet çarptı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA