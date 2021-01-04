Kocaeli’nde 80 saatlik yasakta bin 223 kişi ceza yedi

Koronavirüs salgınının yayılımını engellemek amacıyla, yılbaşında ek tedbirler alındı. Bu tedbirler doğrultusunda 81 ilde 31 Aralık ile 4 Ocak 2021tarihleri arasında 80 saatlik sokağa çıkma yasağı uygulandı. Güvenlik güçleri tedbirlere uyulması ve ihlallerde bulunulmaması amacıyla oldukça sıkı denetimlerde bulundu. Kocaeli'nde 31 Aralık 2020 ile 04 Ocak 2020 tarihleri arasında yapılan denetimlerde ise bin 223 kişiye idari para cezası uygulandı. Ayrıca çeşitli suçlardan aranan 351 kişi yakalandı.

BİN 223 KİŞİYE CEZA

Kocaeli'nde 4 gündür devam eden kontrol ve denetimlerde, 3 bin 248 iş yeri denetlenirken, 52 bin 386 kişiye kimlik kontrolü yapıldı. Bu denetimlerde, karantina ihlalinde bulunan 8, maske takma kuralını ihlal eden 245,yasaklanan yerlerde sigara içen 66, sokağa çıkma yasağını ihlal eden 851 ve sosyal mesafe kuralına uymayan 40 kişi ile 1 iş yerine, ayrıca izin verilen saatler dışında faaliyet yürüten10 ve Koronavirüs tedbirlerine uymayan 4 işyeri olmak üzere toplamda bin 223 kişiye idari ceza uygulandı.