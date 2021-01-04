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’ yazısı ilçeye renk kattı

Belediyesi, Tütünçiftlik sahiline kutu harflerden oluşan ve ortasında kalp olan Körfez yazısı yerleştirdi. Gece aydınlatması da yapılan yazı ilçeye renk kattı.

ABBAS ÇAKAR
Giriş Tarihi: 4.1.2021 15:41 ABONE OL
‘Körfez’ yazısı ilçeye renk kattı

Körfez Belediyesi, yeşil donatı alanlarının artırılması ve ilçenin modern kimliğinin ön plana çıkartılması için çalışmalarını sürdürürken bir yandan da kentin daha güzel, daha estetik bir görünüme kavuşması için de çalışmalar yapıyor. Bu kapsamda da Tütünçiftlik sahiline kutu harflerden oluşan ve ortasında kalp olan Körfez yazısı yerleştirdi.

FARKLI NOKTALARA YAPILACAK

Gündüz doğal haliyle gece de ışıklı haliyle güzel bir görüntü veren Körfez yazısı, ilk etapta Tütünçiftlik sahiline yapıldı. Başkan Şener Söğüt de çalışma alanını inceledi ve çalışmanın Yarımca, Hereke ve Kirazlıyalı sahilinde de uygulanacağını belirtti. Akşam saatlerinde rengârenk ışıklarıyla Körfez sahilini süsleyen ve vatandaşların önünde hatıra fotoğrafı çektirdiği yazıda kullanılan kalp işareti de Körfez sevgisini simgeliyor.

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‘Körfez’ yazısı ilçeye renk kattı
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