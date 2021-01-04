Korkutan görüntü! Katil balinaları gören şaşkına döndü!

Ktil balinaların görüntüsü şaşkına çevirdi! Daily Record'a göre 27 yaşındak Haydn Thomasson, Shetland Lerwick yakınlarında yalnız bir foku kovalarken katil balinaları da kayda aldı. 2 Ocak'ta paylaşılan görüntülerde katil balina, avlanma bölgesinde bir foku kovalıyor ve panik halindeki hayvanın kayaların güvenliğini sağladığı görülüyor. Katil balinalar daha sonra etrafta dönerek stratejik olarak bölgeyi dolaşırken, fok şansını deneyerek suya geri dönüyor.

KATİL BALİNALARI İLK KEZ BU KADAR YAKINDAN GÖRDÜLER

Katil balina, izleyenlerin korku dolu bakışları altında yalnızca birkaç metre uzaklıkta yüzüyor. Viking Fitness Training'in kurucusu Haydn, bu görkemli hayvanların Shetland'da yaygın bir manzara olmasına rağmen katil balinaları bu kadar yakından ilk kez gördüğünü belirtti.