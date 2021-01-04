Kovidin, Doğu bekçisi Erzurum Şehir Hastanesi

Pandemide Doğu Anadolu Bölgesi'nin yükünü sırtlayan Erzurum Şehir Hastanesi bölgenin sağlık üssü haline geldi. Hastanenin başhekimi Özgür Çelebi, pandemi sürecinde yaşananları SABAH'a anlattı:Sağlık Bakanlığımız bazı illeri sağlık üs merkezi olarak belirledi. Bunlardan biri de Erzurum. Bu noktada Bayburt, Ardahan, Erzincan, Iğdır, Bingöl, Ağrı, Kars, Artvin, zaman zaman da Gümüşhane ve Van gibi illerin gelişleri oluyor. Buradan başka illere hasta sevkiyatı yapmıyoruz. Londra'da Amsterdam'da ne tedavi uygulanıyorsa, Erzurum'da da aynı tedavi uygulanıyor. Taburcu ettiğimiz hasta oranı yüzde 98'lerde. Vefat eden hastalarımızda oluyor ama elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz.Hastanedeki tüm servisler ve yoğun bakımlar Koronavirüs hastalarına ayrıldı. Yanık tedavi merkezi dışında hiçbir poliklinik çalışmıyor. Kovid pozitif hastalarının tamamına biz bakıyoruz. Diğer negatiflere üniversite hastanemiz bakıyor. Çift taraflı bir sistemle ilerliyoruz ve şuan bu sistemle önemli bir başarı elde ettik. 210 bin test yaptık. Testlerin sonuçlarına göre hastanemizde, Mart'tan bu yana yatarak 20 bin hasta tedavi gördü. Tedbirlere uyulduğu zaman gerçekleşen azalışa en çok biz şahit oluyoruz.HASTANEDE koronavirüslü annelerin, doğan koronavirüslü çocukları da Yeni Doğan Yoğun Bakım'da tedaviye alınıyor. Hemşireler, kovidli bebeklere hem annelik hem babalık ediyor. Mamaları yedirilip ninniler eşliğinde küvözlerinde uyutuluyor. Kovidli doğan çocuklar, annelerine ise bir süre verilmiyor. Yeni Doğan Yoğun Bakım Hemşireleri ise bebeklerin yanlarına girdiklerinde tüm tedbirlerini alıp giriyor.