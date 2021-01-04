Kristina’nın ölümü o filmi hatırlattı

Bodrum'da yalnız yaşadığı evde ölü bulunan Ukraynalı 30 yaşındaki Kristina Novytska'nın ölümüyle ilgili savcılık soruşturması devam ediyor. Şüpheli bulunan tüm yönleriyle araştırılan olayda cinayet ihtimali de değerlendiriliyor. Olay, önceki gün ilçeye bağlı Eskiçeşme mahallesinde yaşanmıştı. Novytska'dan iki gün boyunca haber alamayan komşuları, şüphe üzerine durumu ailesine bildirdi. Kendilerinin de kızından haber alamadıklarını belirten ailesi ev sahibini aradı. Eve çilingir yardımıyla giren ev sahibi, Kristina Novytska'yı sandalye üzerinde, elleri arkadan kelepçeli ve başına poşet geçirilmiş halde buldu. Ev sahibinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Novytska'nın hayatını kaybettiği tutanak altına alındı.







DAYANILMAZ AĞRILAR

Uzun süredir başında ağrılar olduğu ve tedavi için sık sık ülkesine gittiği öğrenilen Kristina Novytska'nın, başındaki dayanılmaz ağrılar nedeniyle intihar edebileceği üzerinde durulurken, cinayet ihtimali de didik didik araştırılıyor. Polis, iki kişinin ifadesini alırken, çevredeki güvenlik kamerası kayıtları da incelemeye alındı. Evinde elleri kelepçeli, başına poşet geçirilmiş ve sandalye üzerinde oturmuş halde cansız bedenine ulaşılan kadının; evin kapı anahtarının kilitli halde iç taraftan üzerinde olması, evin pencerelerinin kapalı olması gibi ayrıntılar göz önünde bulundurularak intihar etme olasılığının yüksek olduğu bildirildi. Olayın yaşandığı odada ipler, atkı ve mangal kömürü de bulundu. Öte yandan sitenin güvenlik görevlisi, 6 aydır villada yaşayan Novytska'nın en son perşembe günü öğle saatlerinde yemek siparişi verdiğini söyledi.







KATE WİNSLET BAŞROLDEYDİ

Novytska'nın ölümü, 2003'te yönetmen Alan Parker'ın "Ölümle Yaşam Arasında" adlı gerilim filmini akıllara getirdi. Kevin Spacey ve Kate Winslet'in başrolündeki filmde, idama karşı olan Prof. David Gale, tecavüz edildikten sonra feci şekilde öldürülen ve ağzı bantlı, başına poşet geçirilmiş, kelepçeli halde ölü bulunan meslektaşı Constance Harraway'in cinayet zanlısı olarak yargılanır ve aklanamayarak ölüm cezasına çarptırılır. Gazeteci Bitsey Bloom ise araştırmaları sonucu Harraway'in intihar ettiğini ortaya çıkarır.