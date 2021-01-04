Kütahya Valisi’nden sokak hayvanlarına özel ilgi

Kütahya Valisi Ali Çelik, Çavdarhisar İlçesine yaptığı inceleme gezisi esnasında yol kenarında gördüğü köpek ve yavrularına kendi elleriyle besledi.

Vali Çelik; "Hayvan dostlarımıza daima sahip çıkalım. Evlerimizin önüne bir kap içinde yiyecek ve su bırakalım. Hayvanlar eko-sistemin birer parçasıdır. Sadece kedi, köpek değil, kuşlara ve diğer hayvanlara da gereken ilgiyi göstermeliyiz. Maalesef zaman zaman hayvanlara şiddet haberleri ile karşılaşıyoruz. Bunlar insanlık için utanç verici olaylardır. Hayvanlara şiddet ve eziyet değil, merhamet göstermek yakışır." dedi.

Vali Çelik'in incelemede ve ziyarette bulunduğu ilçeler ve köylerde hayvanlara karşı duyarlı olması ve mesajlar vermesi halk arasında olumlu karşılanıyor.